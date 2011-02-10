В Еврокомиссии уверены, что соглашение о ЗСТ с Украиной может быть подписано до конца года

В Европейской Комиссии уверены, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС может быть подписано до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил руководитель переговорной группы по подготовке соглашения от Еврокомиссии Филипп КУИССОН в Киеве в ходе круглого стола на тему организации свободной торговли между Украиной и ЕС.

“Я очень уверен, что мы сможем подписать окончательное соглашение в этом году”, - сказал он.

Ф.КУИССОН отметил, что в этом случае после прохождения процедур ратификации соглашения членами ЕС приблизительно в 2013 году соглашение может вступить в силу.

Как сообщал УНИАН, руководство Украины выступает за скорейшее завершение переговоров о ЗСТ с Евросоюзом.

«Мы очень заинтересованы, чтобы уже в 2011 году завершить и подписать такое соглашение с Европейским Союзом», - заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 28 января т.г.

7 февраля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предложил поэтапно подписывать соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

По его мнению, 90% согласованных позиций по соглашению могут быть подписаны на первом этапе, а остальные 10% позиций, по которым переговоры необходимо продолжить, могут быть подписаны позже дополнительным договором.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.

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