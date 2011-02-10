Сегодня в Харькове народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ презентовала новую модель упрощенной системы налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат на пресс-конференции в Харькове отметила, что принятый в 2010 году Налоговый кодекс создал еще более неблагоприятные условия для ведения бизнеса в Украине.

По словами Н.КОРОЛЕВСКОЙ, исходя из сложившейся ситуации Комитет ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства совместно с Советом предпринимателей при Верховной Раде разработали новую концепцию, которая с сегодняшнего дня, начиная с Харькова, будет обсуждаться в предпринимательской среде.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что, согласно новой концепции, из упрощенной системы налогообложения исключаются некоторые виды деятельности, которые юридические лица наиболее часто используют для оптимизации затрат. Также предлагается доход предприятия, которое может претендовать на упрощенную систему, увеличить до 1,5 млн. грн. При этом предприятиям предоставляется право найма работников и право отнесения к затратам расходов при работе с юридическими лицами.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что для детенизации упрощенной системы предлагается также градуировать годовой доход предприятия, соотнося с ним определенный вид деятельности.

«Градация 200 тыс. грн., 300 тыс. грн. и до 1,5 млн. грн. В разные градации выведены разные виды деятельности, разные права найма людей и разные условия ведения бизнеса», - пояснила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам депутата, представленная концепция в течение ближайших двух недель будет обсуждаться в предпринимательской среде, а после этого, с учетом всех поправок и предложений, «будет написан на надлежащем уровне обоснованный законопроект».