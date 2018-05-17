Какие кредитные предложения ждут украинцев в 2011 году…

Финансовый рынок Украины медленно, но восстанавливается, хотя ситуация пока неоднозначная. С одной стороны, общая сумма депозитов физических лиц уже превысила докризисные объемы, с другой – банки не спешат увеличивать кредитование. Один из сдерживающих для них факторов - отсутствие устойчивой базы. Также вносит свою лепту дефицит платежеспособных заемщиков, невысокие доходы украинцев по-прежнему препятствуют более активному развитию данного процесса. Кроме того, на рынке грядут новшества: Национальный банк предлагает запретить досрочное изъятие депозитов. Внедрение подобного механизма должно спровоцировать снижение банками ставок по кредитам. Ведь финучреждениям не придется закладывать в них риски. Если предложения регулятора будут поддержаны, то система заработает со второго квартала т.г. Остается разобраться, что ожидает нас в качестве заемщиков…

Итоги прошедшего года: банкротов среди заемщиков стало больше

За 2010 год, по данным регулятора, физическим лицам были выданы кредиты на общую сумму порядка 58 млрд. грн. Цифра – незначительная, ведь она учитывает не только новые, но и переоформленные «старые» займы. Именно реструктуризацией кредитов населения занимались банки в прошлом году. Между тем, в п.г. зафиксировано оживление потребительских и автокредитов, правда, далеко не в тех объемах, что были до кризиса.

На конец 2010-го население в общей сложности должно было погасить займы практически на 210 млрд. грн., из них 65 млрд. грн. - гривневые кредиты, 18 млрд. долл. - валютные. Объем кредитов в национальной валюте существенно не изменился, зато в иностранной - сократился на 2 млрд. долл. Вывод прост - население, прежде всего, погашало «валютную» ипотеку.

Изменилась в прошлом году и структура кредитов. Так как банки физических лиц кредитовали только в гривне, то доля таких займов в целом выросла с 27% до 30%, но валютные кредиты все равно остаются в лидерах.

В п.г. ипотечные кредиты фактически не предоставлялись. Из общей суммы выданных займов населению доля ипотечных составила 0,3%. Зато погашалась ипотека неплохо – объем таких займов сократился с 48 до 43%.

По данным НБУ, задолженность физических лиц по ипотечным кредитам в 2010 году сократилась на 17% (против 2009 г.) – до 110,73 млрд. грн.

За 2010 год средние ставки по гривневым кридитам выросли на 2 п.п. и составили более 26%, по долларовым – сократились на 1,5 п.п., до 13,78%, а средние ставки по евродкредитам практические не изменились – порядка 18%.

Вывод напрашивается один – высокие ставки сдерживают рынок кредитования.

Нет официальных данных о доли проблемных кредитов в общей структуре займов, но если оценивать размер сформированных резервов под проблемные кредиты, то к таковым можно отнести около 12% общего объема. Скорее всего, реальная цифра находится в диапазоне от 10% до 18%.

Девальвация гривни существенно снизила доходы населения в валютном эквиваленте, в то же время значительно подорожали «кредиты-иностранцы». Как результат – немалая часть заемщиков стала банкротом, правда, физлиц, согласно законодательству, сделать таковыми невозможно.

Кредит-2011: мечта или реальность?

Ситуация в банковском секторе такова, что можно смело сделать вывод - кризис фактически завершился. Неиссякающая проблема «Родовид Банка» больше из политической плоскости, нежели экономической. В целом, финучреждения нарастили свои пассивы. Общая сумма банковских депозитов превышает докризисную. Так что банки готовы к кредитованию. Вернее, для них нет другого выхода.

Прошедший год финучреждения больше внимания уделяли юридическим лицам. Но этот сегмент рынка небезграничный, и уже ощущается жесткая конкурентная борьба за таких клиентов. В этой связи банки «вспомнили» о населении. И хотя его доходы в долларовом эквиваленте еще уступают докризисному периоду, зато в гривневом измерении превышают. А именно в гривне банки и собираются кредитовать.

Фаворит этого года – потребительский кредит

В текущем году, вероятнее всего, банки будут активно предлагать потребительские кредиты – как наличные, так и посредством платежной карточки. Пользователям таких займов стоит уяснить простое правило: беззалоговые кредиты бывают только очень дорогими. На текущий момент они выдаются под ставку 35- 50% годовых в зависимости от банка и суммы. Можно ожидать снижения ставок до 30-40%. Займы делает дешевле залог, при его наличии ставки упадут до 20-25%.

Выгодный автокредит – быль 2009-2010 годов. Автосалоны становятся все более консервативными. Как результат, ставки по таким займам находятся на уровне 18-25%, и эта планка будет удерживаться весь текущий год. Единственное, на что готовы пойти банки, - сокращение первоначального взноса, фактически до 10%, что станет реальностью 2011-го.

Проблема ипотечных кредитов не разрешится в 2011 году. Банки могут в большом количестве предоставлять такие займы, но самой низкой ставкой останется 16%, а это значит, что за десять лет заемщик «переплатит» 160%. Финучреждения усматривают в этом большой риск, поэтому и возникают требования первого взноса в объеме 30-50%, а то и 75%. В данной ситуации ипотечный кредит будет по карману, если его оформлять на срок до 3 лет и на сумму не более 10-20% стоимости покупаемого жилья. Такого рода кредиты хорошо работают при сделках по обмену жилья с доплатой. Об ипотеке без первого взноса или о кредите на покупку жилья в доме по принципу «нулевого цикла» можно забыть в 2011 году.

Александр Охрименко, председатель Набсовета банка «Центр» (для УНИАН)