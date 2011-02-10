Весь фонд развития бюджета направят в спецбанк

Весь фонд развития Государственного бюджета в текущем году будет направлен в специальный банк реконструкции и развития для кредитования регионов на возвратной основе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на расширенном заседании регионального комитета по экономическим реформам во время своего рабочего визита в Херсонскую область.

В частности, глава государства сообщил, что это будет сделано для того, «чтобы не растащили по регионам».

Контролировать данный банк будет министр промышленной политики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ через специальное агентство.

Именно этот банк, по словам В.ЯНУКОВИЧА, будет оценивать перспективы использования указанных средств и решать, какие проекты в регионах кредитовать.

Именно банк, как серьезная финансовая организация, будет оценивать возможность финансирования различных проектов, эффективность использования бюджетных средств и эффективность управления финансируемыми проектами, сказал Президент.

Он также сообщил, что получение средств из данного банка будет осуществляться на возвратной основе, причем процентные ставки по кредитам будут на уровне мировых – 4-5%.

По мнению Президента, в региональных проектах уровень участия средств из Госбюджета будет на уровне до 30%, местные бюджеты должны будут внести в финансирования проектов не менее 10%, а все остальные средства будут получены в виде инвестиций.

В.ЯНУКОВИЧ посоветовал присутствовавшим на заседании представителям местной власти предлагать для госфинансирования реальные проекты с учетом тех пропорций участия, о которых он объявил.