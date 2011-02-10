Королевская проводит обсуждение законопроекта об упрощенной системе налогообложения

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на встречах с предпринимателями Луганска, Львова и Харькова провела обсуждение законопроекта об упрощенной системе налогообложения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы парламентского комитета, отметив, что законопроект об упрощенной системе налогообложения разрабатывается Н.КОРОЛЕВСКОЙ в тесном сотрудничестве с предпринимателями всей Украины в рамках деятельности Совета предпринимателей при Верховной Раде Украины.

Сегодня на встрече с предпринимателями г. Харькова, комментируя основные критерии разрабатываемого проекта закона об упрощенной системе налогообложения, народный депутат отметила, что основная задача, которая возлагается на этот документ – это обеспечить возможность работы самозанятым людям и дать им тот объем оборотных средств и платежей, который будет адекватен экономической ситуации в стране. «Одним из критериев самозанятости является максимальная детенизация этой системы, так как основной негатив, который связывают с упрощенной системой ее противники – это использование ее для оптимизации юридическими лицами своих расходов», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как заявила депутат: «Мы должны вместе написать закон так, чтобы ни один чиновник не смог надавить на предпринимателя, чтобы никто не смог безнаказанно арестовывать и вывозить товар, чтобы ни один чиновник не чувствовал себя в этой стране царем и богом в одном лице, а являлся тем, чем он есть на самом деле – нанятым избирателями менеджером». По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «если бизнес сейчас не предложит власти свои правила игры, то власть в очередной раз придумает правила, удобные для чиновников, и тогда о реформах снова можно будет забыть на долгие годы».

По ее словам, в разрабатываемом законопроекте предлагается предпринимателей-единоналожников разбить на три категории, в зависимости от годового оборота. «При этом различные градации предусматривают разные виды деятельности и количество нанимаемых работников. Тем самым мы на 99% ликвидируем возможности оптимизаторов использовать эту систему для ухода от налогов. Законопроектом предполагается расширить возможности нанимать дополнительных работников и сохранить для юридических лиц право относить на затраты услуги и товары, приобретенные у предпринимателей-единоналожников», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета считает, что необходимо законодательно обеспечить возможности для развития малого и среднего бизнеса. «Нужно не загонять людей в налоговые резервации, а оставить возможность развивать свой бизнес, чтобы, достигнув определенного объема товарооборота, предприниматель мог перейти на общую систему налогообложения», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По информации пресс-службы, Н.КОРОЛЕВСКАЯ находится в Харькове с рабочим визитом, в рамках которого проходит презентация Совета предпринимателей при Верховной Раде, а также обсуждение законопроекта об упрощенной системе налогообложения. Также в Харькове Н.КОРОЛЕВСКАЯ выступила перед предпринимателями крупнейшего в Украине рынка «Барабашово», провела встречу с представителями деловых кругов и общественными деятелями в Фонде гражданских инициатив, в главой Харьковской областной государственной администрации Михаилом ДОБКИНЫМ, а также приняла участие в презентации «Регуляторные барьеры, мешающие украинским женщинам развивать успешный бизнес», организованной Международной финансовой корпорацией.

*** Инициатива создания Совета предпринимателей при Верховной Раде принадлежит Н.КОРОЛЕВСКОЙ и ряду объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса. В Совет предпринимателей входят около 200 общественных организаций, которые представлены в 24 областях Украины. Целью Совета является защита интересов малого и среднего бизнеса, который формирует 16% ВВП Украины.