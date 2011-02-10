Израиль надеется, что соглашение о ЗСТ с Украиной будет подписано в 2011 году

Израиль надеется, что соглашение о свободной торговле с Украиной будет подписано во второй половине 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил министр туризма Израиля Стас МИСЕЖНИКОВ сегодня во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВИМ.

«Мы планируем во второй половине текущего года благополучно завершить переговоры относительно создания зоны свободной торговли между нашими странами», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в конце ноября 2010 года во время совместной пресс-конференции с Президентом Израиля Шимоном ПЕРЕСОМ выразил надежду, что в 2011 году между Украиной и Израилем будет заключено соглашение о свободной торговле.