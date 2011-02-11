Золото дешевеет, доллар - укрепляется

Цены на золото по итогам четверга, 10 февраля, снизились на фоне ощутимого укрепления курса доллара по отношению к мировым валютам.

Так, апрельский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам четверга подешевел на 0,2% до 1362,5 доллара за тройскую унцию.

На торгах в четверг доллар подорожал по отношению к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США до 78,22 пункта против 77,66 пункта днем ранее, передает Bloomberg.

За 2010 год золото подорожало на 30%. Рост стоимости металла был зафиксирован десятый год подряд, что стало самым продолжительным периодом увеличения цены с 1920 года. В последние годы удорожание драгметалла, который рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, было вызвано мировым финансовым кризисом.