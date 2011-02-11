Эксперт: сегодняшние торги будут в пользу доллара

Торги в пятницу, 11 февраля, будут проходить в основном в пользу доллара, продолжая тенденцию четверга, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, пара EUR/USD продолжит снижение в район 1,3480-1,3500, основным сопротивлением для пары будет 1,3640, преодолеть ей его вряд ли удастся.

GBP/USD в течение дня, скорее всего, совершит попытку прорвать уровень 1,6000, и в случае успеха может добраться до 1,5940.

Цель на пятницу для USD/CHF - 0,9780. Опуститься ниже максимума четверга у пары вряд ли получится.

USD/JPY, скорее всего, продолжит движение к 83,70, считают аналитики FOREX CLUB в Украине.