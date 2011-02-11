Госбюджет-2010 сведен с дефицитом 64,3 млрд.грн.

Государственный бюджет Украины в 2010 году сведен с дефицитом 64,266 млрд. грн., что в 1,8 раза больше, чем в 2009 году. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, дефицит госбюджета-2010 на 52% или на 18,578 млрд. грн. превысил показатель граничного дефицита, который был установлен Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

В своем сообщении Минфин ссылается на статьи 25 и 75 этого Закона, согласно которым правительство имело право увеличивать предельный показатель дефицита на сумму выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения просроченной задолженности по возмещению НДС прошлых лет и на пополнение уставного фонда Государственного ипотечного учреждения Украины (ГИУ), соответственно.

«Фактически выпуск ОВГЗ для погашения просроченной задолженности прошлых лет по возмещению НДС составлял 16,436 млрд. грн., а для пополнения уставного фонда ГИУ - 2 млрд. грн., - говорится в сообщении Минфина. - С учетом коррекции в соответствии со статьями 25 и 75 Закона о бюджете на 2010 год предельный показатель дефицита бюджета равнялся 72,531 млрд. грн.».

По информации Госказначейства Украины, доходы госбюджета-2010 составили 240,398 млрд. грн., что на 5,7% меньше от планового показателя. В том числе, доходы общего фонда составили 207,473 млрд. грн., что на 1,2% меньше плана.

По данным Минфина расходы госбюджета-2010 составили 303,589 млрд. грн., что на 1,3% меньше планового показателя, в т.ч. расходы общего фонда – 238,315 млрд. грн., или на 1,1% меньше планового показателя.

По информации Минфина, объем государственных заимствований в 2010 году составил 124,276 млрд. грн.

Напомним, по данным Минфина, по состоянию на 31 декабря 2010 года, государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 432,235 млрд. грн., что на 116,519 млрд. грн. больше от запланированного ст. 10 закона «О государственном бюджете Украины на 2010 год» показателя граничного объема госдолга (315,716 млрд. грн.).

В своем сегодняшнем сообщении Минфин утверждает, что «на конец 2010 года было обеспечено удерживание объема государственного долга в пределах предельного уровня, установленного статьей 10 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» с учетом коррекции в соответствии со статьями 25 и 75 Закона о бюджете на 2010 год. Фактически государственный долг был меньше предельного уровня на 10 млрд. 676,6 млн. грн.».