Объем продажи валюты на межбанке 10 февраля составил 310,1 млн. долларов

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 10 февраля т.г. составил 310,1 млн. долл. (в эквиваленте), что на 146,6 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 208,8 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9550/7,9595, к 12:00 сузился спрэд 7,9565/7,9585. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9530/7,9570 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2708/0,2711, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2710/0,2711. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3600 (+0,0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3615/1,3730.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8590/10,8670, к 12:00 цены ушли вниз – 10,8410/10,8495. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,8415/10,8530.