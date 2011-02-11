Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9570/7,9610 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9550/7,9580, к 12:00 цены повысились до 7,9555/7,9590. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 7,9570/7,9610 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2715/0,2717, к 12:00 цены снизились до 0,2712/0,2714. К закрытию цены достигли уровня 0,2710/0,2712. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3401 (-0,0199).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3510/1,3620.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7780/10,7845, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7535/10,7645. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,7580/10,7695.