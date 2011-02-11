В 2011 году начнется реформа террорганов исполнительной власти и местных администраций

В 2011 году, в рамках административной реформы, начнется реформа территориальных органов исполнительной власти и местных государственных администраций.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом министр юстиции, руководитель рабочей группы при Президенте Украины по реформе системы органов исполнительной власти Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина», номер которого выйдет 12 февраля.

По словам министра, сегодня завершен процесс разработки индивидуальных положений о министерствах и центральных органах исполнительной власти. В подготовке этих проектов принимали участие эксперты и представители разных органов исполнительной власти.

После утверждения положений будут окончательно определены направления деятельности и урегулированы функции указанных органов. Соответственно, будет выяснено, на каком уровне существует необходимость в территориальных органах отдельного ведомства, а на каком состоится передача функций местным администрациям, а также, каким образом будет осуществляться контроль за реализацией этих функций, сообщил министр юстиции.

Это решение, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, будет принимать глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ после рассмотрения предложений, которые рабочая группа предоставит ему в течение ближайших недель.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что речь идет не о чисто арифметическом сокращении численности государственных служащих и не об отдельных министерствах и их службах.

«Это слишком упрощенный подход, который демонстрирует полное отсутствие понимания, что такое управление», - отметил он.

По словам министра, речь идет об общем подходе, как оптимизировать функции органов исполнительной власти. Общее количество госслужащих будет меньше, но в определенных органах власти численность может и увеличится, появятся новые органы власти.