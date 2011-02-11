Moody's улучшило прогноз рейтингов "ПриватБанка"

Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз рейтингов ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) с «негативного» на «стабильный». Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Так, согласно сообщению, Moody`s улучшило прогноз рейтинга финансовой устойчивости D и долгосрочного рейтинга депозитов в национальной валюте Ba3.

По информации рейтингового агентства, изменение прогнозов по рейтингам «ПриватБанка» обусловлено стабилизацией кредитного профиля, отражающей постепенное восстановление украинской экономики, укрепление позиции банка как крупнейшего банка в Украине по размеру общих активов и вкладов физических лиц, стабилизацию качества активов банка в 2010 году.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 113,437 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 101,855 млрд. грн., обязательства - 101,557 млрд. грн., уставный капитал - 8,860 млрд. грн., собственный капитал - 11,880 млрд. грн.

«ПриватБанк» в 2010 году увеличил чистую прибыль на 30% - до 1,37 млрд. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.