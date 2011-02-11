Украина и Россия не реализовали ни одного проекта, заявленного Януковичем и Медведевым

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА отмечает, что Украина и Россия не реализовали ни одного совместного проекта, которые были заявлены на встрече президентов двух стран Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Харькове весной 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на 8-м заседании украинско-российского форума «Партнерство Украины и России в новых реалиях европейской и евразийской интеграции» в Киеве.

Л.КУЧМА отметил, что после встречи двух президентов в Харькове «появилось какое-то настроение, что поезд начал ускорять свое движение», и проблемы, накопившиеся за 5 лет, будут решены. «Вы, наверное, помните о скольких инновационных проектах говорилось в Харькове, а сегодня мы пока не можем назвать ни одного проекта», - заявил он. По мнению Л.КУЧМЫ, в этом виноваты как Украина, так и Россия.

«Многие рассуждают, что Россия в Харькове решила стратегическую задачу по Черноморскому флоту, а дальше глубокие отношения с Украиной ее больше не интересуют. Я бы не хотел так думать, и убежден, что это не так, но мы даем повод для таких рассуждений», - сказал Л.КУЧМА.

В частности, по его словам, стороны так и не смогли продвинуться в реализации таких совместных проектов как создание самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-70.

«Мы могли бы побороться за мировой рынок нашими достижениями в области авиации, а создается такое впечатление, что мы помогаем друг другу гробить то, что у нас осталось от Советского Союза», - добавил Л.КУЧМА.