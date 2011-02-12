НБУ: эксперты МВФ положительно оценили антикризисные шаги Украины

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) положительно оценили антикризисные шаги Украины.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального банка Украины по результатам встречи 10 февраля 2011 года председателя НБУ Сергея АРБУЗОВА с представителями миссии МВФ.

«В целом эксперты МВФ положительно оценили сдвиги, которые состоялись в Украине за 2010 год, как в сфере борьбы с последствиями мирового экономического кризиса, так и относительно совершенствования и реформирования экономики государства», – говорится в сообщении.

Во время встречи обсуждался вопрос выполнения Украиной условий программы stend-by. «На сегодня работа относительно второго пересмотра выполнения Украиной обязательств в рамках программы stend-by находится в завершающей стадии. В частности, стороны уже начали согласование соответствующего письма о намерениях,

в котором, в соответствии с достигнутым прогрессом, будет определено задание Украины», – сказано в сообщении НБУ.

Отмечается, что глава миссии МВФ Танос АРВАНИТИС остался доволен надлежащим выполнением Нацбанком своих обязательств по реализации программы.

Во время консультаций приоритетными целями монетарной политики НБУ на среднесрочную перспективу С.АРБУЗОВ определил «последовательное снижение базовой инфляции к уровню 5% на конец 2014 года и последующее удержание общего уровня потребительских цен, начиная с 2014 года, на уровне около 5%».

При этом он подчеркнул, что «на сегодня Национальный банк Украины в своем распоряжении имеет весь набор монетарных инструментов для того, чтобы выполнять свои обязательства и цели, которые поставлены перед Национальным банком Украины».

Как сообщал УНИАН, 1 февраля т.г. в ходе встречи руководства Нацбанка с представителями миссии Международного валютного фонда председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ проинформировал представителей МВФ о выполнения Нацбанком параметров программы stand-by, подчеркнув выполнение НБУ всех критериев, которые относятся к его компетенции. В частности, он отметил успехи в достижении низких показателей инфляции, практическое отсутствие ее монетарной составляющей и признаки стабилизации банковского сектора Украины.

По информации НБУ, МВФ соглашается с оценками украинской стороны относительно восстановления стабильности экономики, что отражается, среди прочего, в росте вкладов населения в банках, а также постепенном восстановлении кредитования.

Напомним, миссия МВФ под руководством Таноса АРВАНИТИСА с 1 по 11 февраля в Киеве проводит переговоры о втором пересмотре программы сотрудничества для предоставления Украине третьего транша кредита.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл.

В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд. долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО новое правительство Николая АЗАРОВА по договоренности с МВФ закрыло действующую кредитную линию и начало сотрудничество с Фондом по новой программе.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.