Минэкономразвития строит систему экономического и административного влияния на цены

Руководство Министерства экономического развития и торговли Украины заверяет, что строит систему экономического и административного влияния на ценовую ситуацию на товарных рынках Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил заместитель министра Анатолий МАКСЮТА сегодня в Киеве.

По его словам, “немотивированный рост цен на продукты питания возникает, прежде всего, через недобросовестную конкуренцию определенных товаропроизводителей”.

"Мы не будем допускать разных согласованных недобросовестных действий на рынке, когда те или иные производители договариваются, повышают цены, а затем правительство начинает с этим бороться. Сейчас мы вместе с другими министерствами разрабатываем специальную методику прогнозирования этих ценовых всплесков и соответствующий инструментарий для их приглаживания", - отметил А.МАКСЮТА.