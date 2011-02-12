В Еврокомиссии не хотят подписывать соглашение о ЗСТ с Украиной в два этапа

В Европейской комиссии не видят возможности подписывать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной в два этапа.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сказал представитель Еврокомиссии Джон КЛЕНСИ, отвечая на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА во время его встречи с министром иностранных дел Литвы Аудронюсом АЖУБАЛИСОМ.

Представитель Еврокомиссии отметил, что, в соответствии с общими правилами Еврокомиссии, он не может комментировать встречи, в которых представители Еврокомиссии не принимали участия.

Вместе с тем, отвечая на вопрос относительно принципиальной возможности подписания соглашения в два этапа, Дж.КЛЕНСИ заявил: “Согласно тому, что я знаю, просто невозможно заключить что-то другое, кроме одного соглашения. Сделка есть сделка”.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предложил поэтапно подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

По словам главы украинского правительства, на сегодняшний день на 90% согласованы позиции относительно соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, а приблизительно 10% - нуждаются в дальнейшем обсуждении. «У меня сейчас возникло предложение: давайте в этом вопросе двигаться поэтапно... Можно подписать соглашение на тех позициях, на которых мы договорились, а то, что не обсуждено, – продолжать переговоры», - сказал Н.АЗАРОВ.

Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с начала 2008 года.