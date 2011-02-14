Эксперт: главным объектом кредитования в Украине будет крупный бизнес

Главным объектом кредитования в Украине будет, в первую очередь, крупный корпоративный бизнес, которому удалось за последние два года сохранить свою кредитоспособность.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

Наряду с этим, добавил он, объектом кредитования может быть средний бизнес, сумевший выйти на докризисные объемы продаж.

По прогнозам эксперта, в перспективе рынок кредитования будет расти. При этом будут ужесточаться требования к заемщикам, где кроме залога будет рассматриваться финансовое положение заемщика и перспективы его развития.

Как отметил С.МИШТА, стабилизация ситуации в банковском секторе и возврат доверия вкладчиков, предпочитающих размещение вкладов на более «длинные» сроки, позволяет банкам привлекать «длинные» вклады. Выбор условий по «длинным» вкладам банками стимулируется, в том числе повышенной доходностью.