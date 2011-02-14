Процентные ставки по депозитам в гривне незначительно снизились - эксперт

Снижение процентных ставок по депозитам физических лиц на прошедшей неделе было незначительным.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, в основном снижение коснулось вкладов в национальной валюте. Оно было вызвано двумя основными причинами: достаточным объемом ресурсной базы банков и необходимостью ее дальнейшего удешевления с целью проведения более активной кредитной политики.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, в результате средняя процентная ставка по вкладам в гривне на срок 1-6 месяцев упала на 0,06 процентного пункта, на срок от 12 месяцев – на 0,11 пункта. Процентные ставки по вкладам в иностранной валюте остались без изменений.

Эксперт сообщила, что процентные ставки по срочным депозитам в гривне сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 10,5% годовых; на 3 месяца – от 4,7 до 14%; на 6 месяцев – от 6 до 15,5%; на 12 месяцев – от 8,5 до 16,5%. По вкладам в долларах США ставки таковы: на срок 1 месяц – от 1,8 до 6,5% годовых; на 3 месяца – от 2,6 до 8,5%; на 6 месяцев – от 2,4 до 9%; на 12 месяцев – от 3,1 до 10%. По вкладам в евровалюте ставки следующие: на срок 1 месяц – от 1 до 5% годовых; на 3 месяца – от 0,5 до 8%; на 6 месяцев – от 1 до 8,5%; на 12 месяцев – от 1,4 до 9%.