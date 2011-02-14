НБУ продлил работу временной администрации в банке «Надра»

Национальный банк Украины решил продлить работу временной администрации в банке «Надра» (Киев).

Такое заявление председателя Нацбанка Сергея АРБУЗОВА было обнародовано в пятницу на сайте регулятора.

«НБУ решил продлить срок действия временной администрации. Это позволит нам как регулятору хорошо контролировать все процессы в банке до окончательного восстановления его работы», – сказал С.АРБУЗОВ в своем заявлении, при этом не уточнив, с какого дня и на какой срок будет продлена работа временной администрации в банке.

Напомним, 11 февраля 2011 года закончился двухгодичный, согласно действующему законодательству максимально возможный, срок работы временной администрации в банке «Надра».

По информации С.АРБУЗОВА, за два года работы временной администрации в банке «Надра» выполнены обязательства перед его клиентами на сумму около 9 млрд. грн., а также реструктуризирована задолженность на сумму около 900 млн. долл.

При этом председатель НБУ подчеркнул, что возвращение вкладов без ограничений из этого банка может начаться только после увеличения его капитала.

«Банк работает. Вместе с тем, окончательное восстановление работы банка «Надра» требует проведения его дополнительной капитализации, в первую очередь за счет средств частного инвестора. Поэтому НБУ утвердил план капитализации банка при участии частного инвестора. Хотя мы не исключаем возможности предоставления государственных средств для увеличения регулятивного капитала банка», – сказал С.АРБУЗОВ.

Справка УНИАН. Банк «Надра» (Киев) начал свою деятельность в октябре 1993 года, на сегодня по объему активов входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составили 22,908 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,547 млрд. грн., обязательства – 22,428 млрд. грн., собственный капитал – 479,434 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» (Киев) по итогам 2010 года получил прибыль в размере 4,74 млн. грн.

По оценкам НБУ и международных аудиторов, для возобновления нормальной работы банку требуется докапитализация на уровне 10 млрд. грн. В мае 2010 года были сделаны заявления о возможной совместной докапитализации банка «Надра» на паритетных условиях при участии государства и совладельца газового трейдера RosUkrEnergo, владельца международной холдинговой компании Group DF, украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.

Акционерами банка остаются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

Напомним, в феврале т.г. Верховная Рада Украины утвердила поправки к ст. 75 Закона «О банках и банковской деятельности», продлив максимально возможный срок работы временных администраций в банках с 24 до 30 месяцев. Закон передан на подпись Президенту Украины и в силу еще не вступил.