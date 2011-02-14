Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9560-7,9610 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись небольшим повышением котировок – 7,9560/7,9610 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2721/0,2724, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7595/10,7690. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3484/1,3486 (пятница – 1,3548/1,3550).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.