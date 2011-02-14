НБУ продлил работу временной администрации в «Диалогбанке»

Национальный банк Украины своим постановлением №37 от 11 февраля т.г. продлил строк работы временной администрации в ООО «Диалогбанк» на 3 месяца – с 11 февраля до 10 мая 2011 года.

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.

Также сообщается, что НБУ продлил полномочия временного администратора банка Елены РОГОЖИ.

Как сообщал УНИАН, постановлением правления Нацбанка от 9 ноября 2010 года №486 в ООО «Диалогбанк» назначена временная администрация сроком на три месяца – с 10 ноября 2010 года до 10 февраля 2011 года.

С целью создания благоприятных условий для стабилизации финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 10 ноября 2010 года до 10 февраля 2011 года.

Справка УНИАН. ООО «Диалогбанк» зарегистрировано в январе 1992 года.

Убыток банка по итогам 2009 года составил 65,879 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года долей в капитале ООО «Диалогбанк» владели: ООО Компания «Ренессанс» – 33,4%, ООО Компания «Фламинго» – 33,3%, ООО «Юниверс» – 33,3%.