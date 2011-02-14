Собственный капитал украинских банков в январе сократился на 4,3%

Собственный капитал украинских банков в январе т.г. сократился на 4,3% - до 139,8 млрд. грн., что составляет 14,5% их пассивов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Оплаченный и зарегистрированный уставный капитал банков на 1 февраля 2011 года составил 145,951 млрд. грн.

Обязательства банков в январе увеличились на 2,6% - до 825,1 млрд. грн. В т.ч. средства физических лиц составляют 275,7 млрд. грн., или 33,4% от обязательств, средства субъектов хозяйствования - 146,8 млрд. грн., или 17,8%.

Активы банков увеличились на 2% - до 964,9 млрд. грн., общие активы – на 2%, до 1,112 трлн. грн.

Лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.