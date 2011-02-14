Банки наиболее активно дают автокредиты, но растут и другие предложения - эксперт

Банки наиболее активно кредитуют на приобретение автотранспорта, хотя растут предложения и по другим продуктам.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, условия автокредитов в настоящее время сложились следующие: первоначальный взнос в пределах от 10% до 50% от стоимости авто; срок кредитования – до 7 лет; процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 8,9% до 26,75% годовых; 3 года – от 13,6% до 26,75%; 5 лет - от 14,5% до 22,4% годовых.

Плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 6,99% до 19,89% годовых. Разовая комиссия при предоставлении кредита - от 1,5 до 3% от суммы.

Н.СИНЯВСКАЯ отметила также рост предложений по ипотечным кредитам, однако добавила, что при существующих ценах на недвижимость ипотечные кредиты все еще остаются малодоступными для населения.

По информации эксперта, сейчас кредиты на приобретение недвижимости предлагаются на таких условиях: процентная ставка фиксированная на весь срок - 15%-25,75% годовых, плавающая – 14,95-18,56%; срок кредитования 5-10 лет, с авансовым взносом не менее 30%, чаще встречается – 40% от стоимости недвижимости.