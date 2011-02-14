Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9545/7,9595 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9560/7,9610, к 12:00 сузился спрэд 7,9555/7,9570. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9545/7,9595 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2721/0,2724, к 12:00 цены снизились до 0,2718/0,2719. К закрытию цены не достигли уровня 0,2716/0,2717. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2920 (-0,0481).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3435/1,3555.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7595/10,7690, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7180/10,7260. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли дневного минимума 10,6980/10,7110.