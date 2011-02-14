Азаров: МВФ с пониманием воспринял аргументы в пользу поэтапного повышения тарифов

Миссия Международного валютного фонда с пониманием восприняла аргументы правительства в пользу поэтапного повышения тарифов и проведения пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге журналистам.

«Они с пониманием приняли мои доводы перехода и реализации намеченных в летнем меморандуме целей, по тарифам в том числе, а также по поэтапной реализации пенсионной реформы. Я думаю, что тот компромисс, который у нас достигнут в ходе этих переговоров, позволит нам менее болезненно для людей проходить через необходимый этап реформирования всей нашей системы и ценообразования, и тарифообразования», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что в ходе переговоров достигнута договоренность о том, что в процессе преобразований будут приняты все меры социальной защиты людей.

Премьер сообщил, что меморандум по итогам пересмотра программы сотрудничества уже подготовлен, и выразил надежду, что комментарии МВФ по результатам работы миссии в Украине появятся в ближайшие дни.

«Я думаю, что миссия или сегодня, или завтра свой пресс-релиз выпустит, и вы с ним сможете ознакомиться», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля 2011 года начался визит в Украину миссии Международного валютного фонда для проведения переговоров о втором пересмотре выполнения программы в рамках договора stand-by. Визит планировалось завершить 11 февраля.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Средства могут поступить в Украину после начала проведения пенсионной реформы.