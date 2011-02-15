Евро упал до трехнедельного минимума

Курс евро по итогам торгов в понедельник, 14 февраля, опустился по отношению к доллару до минимальной отметки за последние три недели на фоне обеспокоенности инвесторов, что финансовым властям ЕС не удастся достичь комплексного решения по долговому кризису в еврозоне.

Так, евро по итогам торгов упал до 1,3487 доллара за евро против 1,3547 доллара за евро днем ранее.

Американская валюта, в свою очередь, снизилась в цене по отношению к иене - до 83,31 иены за доллар против 83,47 иены за доллар в пятницу.

В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос до 78,6 пункта против 78,38 пункта днем ранее, передает Bloomberg.