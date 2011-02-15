Межбанк: торги по долару открылись котировками 7,9550/7,9600 грн./долл.
11:39, 15 февраля 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9550/7,9600 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2715/0,2719, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7420/10,7495.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3509/1,3511 (понедельник – 1,3484/1,3486).
В понедельник, 14 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.
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