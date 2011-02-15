Межбанк: торги по долару открылись котировками 7,9550/7,9600 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9550/7,9600 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2715/0,2719, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7420/10,7495.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3509/1,3511 (понедельник – 1,3484/1,3486).

В понедельник, 14 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.