Эксперт: пара евро/доллар на сегодняшних торгах будет в диапазоне 1,3400-1,3550

Валютная пара евро/доллар на торгах во вторник, 15 февраля, будет находиться в диапазоне 1,3400-1,3550, фунт/доллар – 1,5950-1,6100, в паре с иеной доллар продолжит движение в рамках 83,00-83,50, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, участников рынка во вторник ожидает мощный пакет экономических данных: публикация протокола заседания ЦБ Австралии за февраль, решения ЦБ Японии по основной процентной ставке, об изменениях объёма промышленного производства Японии, о ВВП Германии и еврозоны, индексов немецкого исследовательского института Zew, данных о потребительских ценах в Великобритании. Кроме того, в США будут опубликованы данные о розничной торговле, производственных запасах и объемах покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами.