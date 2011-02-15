В Украине в январе розничный товарооборот предприятий вырос до 21,3 млрд. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 11,1% по сравнению с январем 2010 года и составил 21,3 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины. При этом наибольший рост отмечен в Севастополе – на 16% – до 239,7 млн. грн., Николаевской обл. – на 16,5% – до 413,6 млн. грн., Закарпатской обл. и АР Крым – на 15,9% – до 492,7 млн. грн. и 678,4 млн. грн. соответственно, Винницкой обл. - на 15,8% – до 406,8 млн. грн., Луганской обл. - на 15,7% - до 735,3 млн. грн.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-декабре 2010 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 274 млрд. 599,6 млн. грн.