Отрицательное сальдо внешней торговли выросло на 62% – до 9,3 млрд.долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в 2010 году составило 9 млрд. 309,4 млн. долл., что на 62% больше, чем в 2009 году (5 млрд. 737,4 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за 2010 год экспорт товаров составил 51 млрд. 430,5 млн. долл. (на 29,6% больше показателя 2009 года), импорт – 60 млрд. 739,9 млн. долл. (на 33,7% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в 2009 г. – 0,87).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.

В сообщении указывается, что на формирование отрицательного сальдо повлияли отдельные товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее перегонки (-15 млрд. 941,3 млн. долл.), наземные транспортные средства, кроме железнодорожных, (-2 млрд. 780 млн. долл.) и полимерные материалы, пластмассы (-2 млрд. 355,1 млн. долл.)

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с 2009 годом увеличилась доля черных металлов – с 25,8% до 28,4%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 5,4% до 7,1%, руд, шлаков и золы – с 3,4% до 5%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 2% до 4,7%, жиров и масел животного и растительного происхождения — с 4,5% до 5,1%.

В то же время уменьшился удельный вес механических машин – с 7% до 6,1%, электрических машин – с 5,6% до 4,9%, зерновых культур – с 9% до 4,8%, изделий из черных металлов – с 4,9% до 3,9%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля электрических машин – с 5,1% до 5,9%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 4,3% до 5,5%, черных металлов – с 2,5% до 3,2%. Уменьшился удельный вес механических машин – с 8,7% до 7,5%, фармацевтической продукции – с 4,7% до 4%, бумаги и картона — с 2,6% до 2,4%.

По данным Госкомстата, в декабре 2010 года экспорт товаров увеличился по сравнению с декабрем 2009 года на 27,6% и составил 5 млрд. 303,2 млн. долл., импорт – на 31,6%, до 6 млрд. 646,1 млн. долл. Отрицательное сальдо в декабре 2010 г. составило 1 млрд. 342,9 млн. долл. против 894,2 млн. долл. за декабрь 2009 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.