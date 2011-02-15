Украина и МВФ согласовали график повышения тарифов на газ

Руководитель миссии Международного валютного фонда по Украине Танос АРВАНИТИС заявляет, что внедряемая при поддержке соглашения «Стенд-бай» экономическая программа украинской власти в целом движется в правильном направлении.

Как говорится в переданному агентству УНИАН пресс-релизе, Миссия Международного валютного фонда посетила Киев в период с 1 по 14 февраля для проведения дискуссий в контексте консультаций в соответствии со Статьей IV в 2011 году и вторым пересмотром программы в рамках соглашения «Стенд-бай».

В завершение визита Т.АРВАНИТИС обнародовал заявление, в котором отмечено, что «показатели развития экономики Украины в 2010 году были лучше ожидаемых, при этом экономический рост превысил 4 процента ВВП за счет увеличения объемов экспорта и возобновления инвестирования и частного потребления. Внедряемая при поддержке соглашения «Стенд-бай» экономическая программа власти в целом движется в правильном направлении, и нами достигнуты договоренности относительно большинства стратегических вопросов, которые будут обеспечивать выполнение задач программы на 2011 год».

«Принимаются меры для поддержания среднесрочной налогово-бюджетной консолидации. Как ожидается, в марте вступит в силу закон о пенсионной реформе, а проведение административной реформы продолжается. Для смягчения влияния на домохозяйства был согласован график постепенного повышения тарифов на газ, и сейчас ведется работа над определением компенсационных бюджетных мероприятий с целью покрытия общего (сектор общегосударственного управления и НАК «Нафтогаз») дефицита в размере 3,5% ВВП в 2011 году. Обсуждение этих мероприятий будет продолжаться на протяжении следующих нескольких недель с целью представления результатов пересмотра программы Совету директоров МВФ», - заметил Т.АРВАНИТИС.

«Принципы денежно-кредитной политики остаются адекватными, а инфляция уверенно уменьшилась до уровня в 8,2%, приближаясь к целевым показателям НБУ. Наши обсуждения в этой сфере сосредоточились на мероприятии, направленном на усиление операций в рамках денежно-кредитной политики, развитие рынка национальной валюты, улучшения принципов для проведения операций с иностранной валютой и дальнейшее укрепление финансового сектора.

Представители власти еще раз подтвердили, что ставят целью достичь крепкого экономического роста в среднесрочный период. С целью поощрения экономической активности и улучшения жизненного уровня, следует поддерживать нынешний темп внедрения экономических реформ наряду с усилиями, направленными на оптимизацию нормативно-правовой базы и улучшения все еще сложных условий ведения бизнеса», - отметил руководитель миссии МВФ по Украине.