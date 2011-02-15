Минэкономразвития предлагает разрешить торговлю в больших магазинах только юрлицам

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает ввести норму, согласно которой торговую деятельность на торговых площадях более 200 кв. метров в магазинах могут осуществлять только субъекты ведения хозяйства – юридические лица.

Эта норма содержится в подготовленном министерством и размещенном на его сайте законопроекте «О внутренней торговле».

Также документом предлагается установить норму, согласно которой субъект торговой деятельности для осуществления дистанционной торговли должен иметь офисное помещение, в котором осуществляется оформление документов по купле-продаже товаров.

Субъект торговой деятельности, согласно законопроекту, для осуществления сетевой торговли должен иметь помещение для приема, хранения и подготовки к продаже товаров (офисные и складские помещения).