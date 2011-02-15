НБУ: рост инфляции в январе на 1% определялся в основном небазовой инфляцией

Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в январе на 1% (8,2% - в годовом измерении) определялся в основном показателями небазовой инфляции (0,8 п.п. - вклад в изменение ИПЦ).

Об этом говорится в аналитическом обзоре Национального банка Украины «Анализ инфляции, январь 2011 года», размещенном на сайте НБУ.

В обзоре отмечается, что месячные темпы роста базового ИПЦ уменьшаются четвертый месяц подряд (0,3% - в январе, 0,2 п.п. - вклад в изменение ИПЦ). Стабильность курса гривни на фоне медленных темпов восстановления экономики привели к замедлению базовой инфляции в годовом измерении до 7,3%.

Также сообщается, что, несмотря на рост объемов депозитов (на 30,5% в годовом измерении), банковское кредитование восстанавливается умеренными темпами (2,8% роста за год), поскольку банки продолжают активно вкладывать средства в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). «Таким образом, трансмиссия сигналов денежно-кредитной политики НБУ в значительной степени происходит через расходную часть государственного бюджета», - говорится в обзоре.

Стабильность номинального эффективного обменного курса (НЭОК) гривни сдерживала рост цен на товары, входящие в показатель узкой базовой инфляции до 2,2% (в годовом измерении, 0,1% - изменение за месяц).

Среди показателей базовой инфляции больше всего выросли цены на сырые продукты (1,7% изменение за месяц, 0,4 п.п. - вклад в изменение ИПЦ) и на товары и услуги, которые регулируются административно (1,7% - изменение за месяц, 0,3 п.п. - вклад в изменение ИПЦ).

Повышение акцизов и подорожание нефти на мировых товарных рынках обусловили рост цен на топливо в январе на 5,4% (0,1 п.п. вклад в изменение ИПЦ). «Таким образом, небазовый ИПЦ в январе вырос на 1,9% (9,9% - изменение в годовом измерении)», - указывается в обзоре.

Кроме того сообщается, что оживление конъюнктуры на мировых товарных рынках стимулировало рост индекса цен производителей (ИЦП) в январе на 1,3%, цены росли во всех отраслях. При этом благодаря высокой базе сравнения (ИЦП в январе 2009 года вырос на 1,9%) в годовом измерении промышленная инфляция продолжила замедление до 18%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%, в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года – 8,2%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в январе 2011 года против декабря 2010 года составила 0,3%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%. В январе-декабре 2010 года против января-декабря 2009 года – 9,4%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2010 года против ноября 2010 года составила 0,6%, за январь-декабрь 2010 года – 7,9%.