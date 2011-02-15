Украина в 2011 году должна возвратить около 80 млрд. грн. долгов

Украина в 2011 году должна возвратить около 80 млрд. грн. внешних долгов.

Как передает корреспонденту УНИАН, об этом в ходе расширенного заседания в Харькове Регионального комитета по экономическим реформам заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Мы около 80 млрд. грн. должны отдать долгов в этом году», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что, ввиду таких обязательств, а также значительных расходов бюджета, связанных с финансированием государственной программы подготовки к Евро-2012, «2011 год будет очень тяжелым».

При этом В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что поставленные задачи страна способна преодолеть. «Это уже наша обязанность», - сказал он.