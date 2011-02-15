Парламент обязал банки иметь в уставном капитале не меньше 120 млн. грн.
Верховная Рада Украины обязал банки иметь уставный капитал на уровне 120 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности банков" проголосовали 230 народных депутатов из 417 зарегистрированных в сессионном зале.
Закон направлен на приведение порядка государственной регистрации банков в соответствие со специальным законодательством в сфере государственной регистрации юридических лиц, усовершенствования банковского надзора и организации внешнего аудита банков, усиления защиты прав кредиторов, обеспечения внутреннего финансового мониторинга с целью недопущения использования банков для отмывания доходов, полученных преступным путем.
В частности, предусмотрено увеличения с 75 до 120 млн. грн. суммы, которую банк должен иметь в своем уставном капитале. При этом Верховная Рада дала 5 лет на приведение банками уставных капиталов в соответствие с нормами законодательства.
Предусмотрен единственный для всех субъектов предпринимательской деятельности порядок государственной регистрации, согласно которому государственная регистрация юридических лиц проводится государственным регистратором исключительно в исполнительном комитете городского совета города областного значения или в районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации по местонахождению юридического лица и предусматривает внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
В то же время предусмотрено, что законом могут быть установлены требования относительно регистрации учредительных документов в органе, определенном законом.
Предусмотрено также, что Национальный банк будет осуществлять согласование уставов банков и вести Государственный реестр банков.