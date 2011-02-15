Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9545-7,9595 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9550/7,9600, к 12:00 сузился спрэд - 7,9560/7,9585. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9545/7,9595 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2715/0,2719, к 12:00 цены поднялись - 0,2719/0,2720. К закрытию цены откатились к уровню 0,2718/0,2719.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2725 (-0,0195).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3460/1,3550.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7420/10,7495, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7640/10,7730. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 10,7730/10,7815.