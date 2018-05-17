Налоговый кодекс: главные новшества еще впереди…

Спустя непродолжительное время после подписания Президентом Налогового кодекса информационная шумиха вокруг данного документа пошла на убыль. Между тем, с 1 января 2011 года вступили в силу только базовые положения НК, а уже со второго квартала начнут действовать наиболее "революционные" нормы…

О том, в чем соль приближающихся нововедений, косвенно свидетельствует реакция бизнеса. Предприниматели, похоже, всерьез готовятся, причем, не только к исполнению новых норм, но и к протесту против них. Лидер партии «Україна Майбутнього», внефракционный народный депутат Святослав Олейник сообщил, что в апреле пройдет массовая системная акция представителей малого, среднего и крупного бизнеса, в результативности которой он не сомневается.

«Уже сегодня большое количество предприятий – плательщиков НДС планирует в апреле остановить свою работу в соответствии со статьей 44 Конституции Украины – право на забастовку. Сегодня предприниматели находятся в состоянии, когда дальше работать в условиях Налогового кодекса – это работать себе в убыток», - подчеркнул С.Олейник.

Какие же фискальные новшества грядут? С наибольшим трепетом предприниматели ожидают вступления в силу третьего раздела НК - «Налог на прибыль», некоторые положения которого заработают с 1 апреля. Если в отношении НДС и налога на доходы физлиц разработчики кодекса просто «закрутили гайки», то налог на прибыль ждут существенные изменения. Среди положительного – снижение на 2 п.п. ставки этого налога. Правда, в условиях кризиса этот шаг, вряд ли, существенно упростит жизнь. Позитивным новшеством для малого бизнеса является применение нулевой ставки налога на прибыль на 5 лет для предприятий с годовым доходом до 3 млн. грн. и количеством работающих до 20 человек. Право на такую льготу также начнет действовать с первого апреля.

Главным новшеством станет попытка сближения бухгалтерского и налогового учетов. Вместо понятий «скорректированный валовый доход» и «валовые расходы» в Налоговом кодексе база налогообложения налога на прибыль предприятий будет определяться путем сокращения суммы доходов на объем себестоимости реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и прочих расходов. Определение прибыли для налогообложения будет происходить на основе данных бухгалтерского учета, причем в зачет попадут временные и постоянные налоговые разницы.

Сближение бухгалтерской и налоговой отчетности обуславливает еще одно революционное новшество – изменение принципа определения даты получения доходов и расходов. До 1 апреля все еще действует метод «первого события», по которому доходы и расходы определяются либо по факту получения денег, либо выписки накладной или другого документа, подтверждающего переход права собственности товара к покупателю. Налоговый кодекс устанавливает метод «начислений». То есть, по дате перехода права собственности на товар, независимо от фактического поступления средств.

Данные нормы существенно изменят принципы и содержание налоговой отчетности, а также механизмы расчета. Правда, правительство отвело немного времени предпринимателям для адаптации. Следует подчеркнуть, что прибыль по итогам деятельности в первом квартале 2011 года облагается по ставке 25 %.

Таким образом, новый налоговый период относительно налога на прибыль начнется со второго квартала, а годовая декларация будет рассчитываться нарастающим методом за 2-4 кварталы 2011 г. В связи с этим у бухгалтеров к правительству много вопросов, главный из которых: как будут переноситься убытки первого квартала, и станут ли переносится вообще? Кроме того, непонятно, как будут отображаться ошибки в первом квартале на базе налогообложения следующих периодов и каким образом будут распределятся переплаты налога (по какой ставке?).

Для того, чтобы ознакомиться с новыми правилами налоговой отчетности, Кабмин дал немного больше времени. Методика бухгалтерского учета временных и постоянных налоговых разниц, согласно НК, должна быть утверждена и опубликована до 1 апреля, а вступить в силу - 1 января 2012. Соответственно, предприниматели должны подавать финансовую отчетность относительно налоговых разниц только со следующего года. До этого времени действует Закон «О налогообложении прибыли предприятий» и вся отчетность по налогу на прибыль за 2010 год и первый квартал 2011 года будет подаваться «по старинке».

С 2013 года вступит в силу еще одна важная составляющая - новый порядок определения и применения обычных цен. До этого времени будет действовать принцип, установленный Законом «О налогообложении прибыли предприятий», который к радости предпринимателей фактически не работает. А вот через два года налоговики будут иметь куда более широкие полномочия и основания для самостоятельного определения базы налогообложения.

В общей сложности нововведения будут вступать в силу достаточно динамично. Только налога на прибыль не коснется период «льготных» штрафов. В официальном письме ГНСУ уведомила, что такие «взыскания» (в 1 грн.) применяются за нарушение законодательства исключительно при расчете налоговых обязательств за период с 1 января 2011г. по 30 июня 2011г. Таким образом, плательщиков налога на прибыль, которые столкнуться в массой неточностей и противоречий в базовом документе, штрафовать будут «по полной». А штрафы даже за технические ошибки достаточно значительные. В условиях дефицита бюджета поступления от таких «наказаний» для власти как нельзя кстати, поэтому штрафовать, будут с энтузиазмом…

Максим Соколов (для УНИАН)