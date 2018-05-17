Итоги миссии МВФ: включен "режим ожидания"...

Миссия Международного валютного фонда, которая находилась в Киеве с 1 по 14 февраля для обсуждения второго пересмотра программы в рамках соглашения «Стенд-бай», скорее всего, согласилась не со всеми аргументами украинской власти. Хотя последняя именно на это делала ставку. Цена вопроса – повышение тарифов и пенсионная реформа. В ходе визита миссии премьер-министр Николай Азаров уверял, что Фонд «с пониманием принял мои доводы перехода и реализации намеченных в летнем меморандуме целей, по тарифам в том числе, а также по поэтапной реализации пенсионной реформы. Я думаю, что тот компромисс, который у нас достигнут в ходе этих переговоров, позволит менее болезненно для людей проходить через необходимый этап реформирования всей нашей системы и ценообразования, и тарифообразования».

Кроме того, он подчеркнул, что в ходе переговоров достигнута договоренность о том, что в процессе преобразований будут приняты все меры социальной защиты людей. По словам премьера, меморандум по итогам пересмотра программы сотрудничества уже подготовлен. «Я думаю, что миссия или сегодня, или завтра свой пресс-релиз выпустит, и вы с ним сможете ознакомиться», - сказал Н.Азаров. И он оказался прав. Но только содержание пресс-релиза наводит на мысль, что у каждой из сторон свое видение сотрудничества…

Диссонансом позитиву звучат некоторые тревожные нотки. Так, к концу визита миссии должен был быть согласован окончательный вариант Меморандума по пересмотру программы сотрудничества. В нем должны были быть определены условия для получения транша. Однако, в этот раз МВФ взял трехнедельный тайм-аут для окончательной доработки Меморандума. В Фонде рассматривают предложения Украины о повышении тарифов не с апреля с.г., а поэтапно в течение года. В частности, МВФ хочет изучить предложенные украинской стороной меры по компенсации средств, которые будут недополучены в бюджет Также не до конца понятным остается окончательный вариант законопроекта о проведении пенсионной реформы.

Также стоит вспомнить, что до сих пор так и не опубликован Меморандум по итогам второго пересмотра программы. Впрочем, не так давно МВФ обещал таки опубликовать документ.

***Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Начнем с положительных моментов. Руководитель миссии МВФ по Украине Танос Арванитис в обнародованном заявлении, которым располагает УНИАН, отмечает, что «показатели развития экономики Украины в 2010 году были лучше ожидаемых, при этом экономический рост превысил 4 процента ВВП за счет увеличения объемов экспорта и возобновления инвестирования и частного потребления. Внедряемая при поддержке соглашения «Стенд-бай» экономическая программа власти в целом движется в правильном направлении, и нами достигнуты договоренности относительно большинства стратегических вопросов, которые будут обеспечивать выполнение задач программы на 2011 год».

«Принимаются меры для поддержания среднесрочной налогово-бюджетной консолидации. Как ожидается, в марте вступит в силу закон о пенсионной реформе, а проведение административной реформы продолжится. Для смягчения влияния на домохозяйства был согласован график постепенного повышения тарифов на газ, и сейчас ведется работа над определением компенсационных бюджетных мероприятий с целью покрытия общего (сектор общегосударственного управления и НАК «Нафтогаз») дефицита в размере 3,5% ВВП в 2011 году. Обсуждение этих мероприятий будет продолжаться на протяжении следующих нескольких недель с целью представления результатов пересмотра программы Совету директоров МВФ», - подчеркивает Т.Арванитис.

В принципе, миссия осталась довольна и действиями Нацбанка. «Принципы денежно-кредитной политики остаются адекватными, а инфляция уверенно сократилась до уровня 8,2%, приближаясь к целевым показателям НБУ. Наши обсуждения в этой сфере сосредоточились на мероприятии, направленном на усиление операций в рамках денежно-кредитной политики, развитие рынка национальной валюты, улучшения принципов для проведения операций с иностранной валютой и дальнейшее укрепление финансового сектора».

Не обошлось и без советов. «Представители власти еще раз подтвердили, что ставят целью достичь крепкого экономического роста в среднесрочный период. С целью поощрения экономической активности и улучшения жизненного уровня следует поддерживать нынешний темп внедрения экономических реформ наряду с усилиями, направленными на оптимизацию нормативно-правовой базы и улучшения все еще сложных условий ведения бизнеса», - отмечается в заявлении руководителя миссии МВФ по Украине.

Стоит отметить, что первый транш в Украину по новой программе поступил в августе п.г. Чтобы получить следующую часть средств Фонда, украинское правительство повысило коммунальные тарифы, приняло Налоговый кодекс, согласилось поднять пенсионный возраст для женщин и принять бюджет на следующий год с дефицитом менее 3% ВВП. Большинство средств второго транша должны были покрыть дефицит государственной казны. Миссия приехала в Украину в ноябре п.г., по завершению работы было заявлено, что согласие с украинской властью достигнуто и уже в декабре Совет директоров МВФ примет окончательное решение. Что и произошло. 1,5 млрд долларов поступили в Украину. Теперь же миссия говорит, что «обсуждение будет длиться на протяжении следующих нескольких недель». Кроме того, в заявлении не упоминается дата, когда Совет директоров планирует обсудить итоги второго пересмотра программы, чего не было ранее никогда. Это наводит на мысль, что не все устроило «главного спонсора». И теперь вопрос – МВФ деньги выделит, а может они нам не столь важны?

Еще в преддверии поступления в Украину второго транша Н.Азаров заявил, что в Украине нет острой необходимости в этих средствах. «Мы сейчас находимся не в том положении и не в той ситуации, когда мы с дрожью думаем - пришли деньги или не пришли… У нас абсолютно надежная финансовая ситуация», - сказал Н.Азаров.

А уже в начале текущего года вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко заявлял, что в интересах Украины получить все транши по кредиту МВФ. Но при этом он также отметил, что Украина может обойтись без поддержки Фонда. «Мы действительно можем обойтись без поддержки МВФ, мы сами можем это сделать, но какой ценой и кто за это будет платить? Если мы не будем брать деньги у Международного валютного фонда – сразу снижаются желания инвесторов, сразу увеличивается ставка займов для нас и т.д.», – сказал С.Тигипко.

Кроме того, по его словам, сейчас необходимо реально оценивать требования фонда, которые он выставляет перед Украиной. «Надо смотреть, совпадают ли те требования, которые Международный валютный фонд предоставляет во время своих кредитов. Если они совпадают с нашими национальными интересами, мы должны на это идти, если не совпадают, тогда мы можем отказываться от этого», – считает он.

Конечно, доверие МВФ – иммиджевый показатель состоятельности Украины на мировом рынке. Как отмечают эксперты, волноваться за деньги Фонда не нужно, они поступят, ведь реформы продолжатся, на чем и настаивает Фонд, а украинские власти ежедневно об этом заявляют. Сейчас речь идет о согласовании этапов финансовых и социальных «пыток», так называемом смягчении давления на население. И все же нам продолжат повышать тарифы, подымать планку пенсионного возраста, сокращать социальные выплаты, вернее, переводить их в разряд «адресных». «Аргументы» украинских переговорщиков, скорее, говорят не об их принципиальности и заботе о нас, сколько о страхе окончательно потерять «любовь» электората, которая тает с каждым днем, вернее, с каждым новшеством власти. А бурные перипетии на Ближнем Востоке, где терпению народа пришел конец, не могут не заставить ее задуматься.

А если деньги, как утверждает руководство страны, не особо нужны, то может не стоит так уж сильно «прогибаться» ради их выделения? На сегодня Украина является вторым по сумме выделенных средств заемщиком Международного валютного фонда (9,25 млрд. SDR или 14,2 млрд. долл.) после Румынии (9,8 млрд. SDR). Третье место у Греции (9,13 млрд. SDR). Только за 2010 год госдолг Украины вырос на 37% – до 54,3 млрд. долл. Не трудно подсчитать, что на каждом украинце – от мала до велика - уже висит долг более 1,3 тыс. долл. И это только официальные данные. По мнению экспертов, в целом с внешними и внутренними корпоративными обязательствами госдолг достиг 100 млрд. долл.

Как заявляет Президент Виктор Янукович, только в 2011 году Украина должна погасить около 80 млрд. грн. внешних долгов.По его словам, ввиду таких обязательств, а также значительных расходов бюджета, связанных с финансированием государственной программы подготовки к Евро-2012, «2011 год будет очень тяжелым». Что ж, приготовьтесь еще туже затянуть пояса. Правда, куда еще туже…

Остается загадкой - как долго власти будет удаваться "ублажать" Фонд за счет ущемления интересов граждан собственной страны. Граждан, которые на фоне повышения тарифов и ожидания пенсионной реформы, никак не могут ощутить эффективность сотрудничества с МВФ.

Нана Черная (УНИАН)