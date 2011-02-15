Вопрос экстрадиции Данилишина на саммите Вышеградской четверки не обсуждался - Азаров

Вопрос экстрадиции экс-министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА на саммите Вышеградской четверки не обсуждался.

Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Богдан ДАНИЛИШИН, на мой взгляд, это человек, который всю свою жизнь проработал в научной среде, был искусственно назначен абсолютно не подготовленным на пост министра экономики и отвечал за осуществление государственных закупок, я думаю, что он, скорее всего, не осознавал в силу своей неподготовленности того, что он делает», - сказал Н.АЗАРОВ.

В тоже время премьер высказал пожелание, чтобы следствие по делу Б.ДАНИЛИШИНА объективно рассмотрело все факты и дало свою оценку.

Также, говоря о высказывании министра иностранных дел Чешской Республики Карела ШВАРЦБЕРГА, который назвал дело Б.ДАНИЛИШИНА политическим, Н.АЗАРОВ отметил: «желательно было бы, прежде чем высказываться, изучить реальную ситуацию хотя бы в том объеме, в котором я ее изучил, то есть в минимальном объеме. А затем уже давать оценки действиям правоохранительным органам другой стороны».

Как сообщал УНИАН, экс-министр экономики Б.ДАНИЛИШИН, которого Украина 18 августа 2010 года объявила в розыск по линии Интерпола, был задержан работниками пражской полиции в столице Чехии 18 октября 2010 года, и с тех пор находился в тюрьме Праги. В конце ноября 2010 года Б.ДАНИЛИШИН попросил в Чехии политическое убежище. 14 января 2011 года Б.ДАНИЛИШИНА освободили из-под стражи по решению городского суда столицы Чехии.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”, связанного с проведением госзакупок. Результатом действий Б.ДАНИЛИШИНА, сообщили в октябре в МВД, стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, нанесло ущерб государству в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 млн. грн.

Генеральная прокуратура Украины настаивает на экстрадиции экс-министра.