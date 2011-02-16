Ярошенко отправляется с визитом в Польшу. Главный вопрос - финансовое сотрудничество

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО посетит Польшу с рабочим визитом 16-17 февраля.

Как сообщили УНИАН в посольстве Украины в Варшаве, в ходе визита министр в первую очередь планирует обсудить финансовые вопросы проведения административной реформы и сотрудничество Министерства с польскими финансовыми институтами.

По данным украинского диппредставительства, Ф.ЯРОШЕНКО в рамках визита проведет встречи с министром финансов Польши Яцеком РОСТОВСКИМ, председателем Национального банка Мареком БЕЛЬКОЙ и главой правления Варшавской фондовой биржи Людвиком СОБОЛЕВСКИМ.

Кроме того, запланированы консультации с представителями налоговой и таможенной служб Польши.

Ф.ЯРОШЕНКО также планирует обсудить вопросы информатизации министерства финансов.