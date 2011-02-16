Цена золота растет из-за инфляционных опасений

Золото на торгах во вторник, 15 февраля, подорожало до максимума почти за четыре недели на признаках ускорения роста потребительских цен, стимулировавших аппетиты инвесторов к драгоценным металлам как к средству защиты от инфляции.

Так, апрельский фьючерс на золото по итогам торгов на бирже Comex в Нью-Йорке подорожал на 0,7% - до 1374,1 доллара за тройскую унцию, передает Bloomberg.

В январе инфляция в Китае ускорилась - рост потребительских цен, за исключением продуктов питания, был максимальным по меньшей мере за шесть лет. В Великобритании инфляция в прошлом месяце была рекордной более чем за два года. Знаменитый инвестор Джордж Сорос увеличил запасы золота в своем фонде SPDR Gold Trust на 0,5% в четвертом квартале.

За 2010 год золото подорожало на 30%. Рост стоимости металла был зафиксирован десятый год подряд, что стало самым продолжительным периодом увеличения цены с 1920 года. В последние годы удорожание драгметалла, который рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, было вызвано мировым финансовым кризисом.