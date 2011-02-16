Кабмин в ближайшее время представит в ВР отчет о выполнении госбюджета-2010

Кабинет министров Украины в ближайшее время представит в Верховной Раде отчет о выполнении Государственного бюджета 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ, открывая заседание правительства.

«Детальный отчет о выполнении бюджета вскоре прозвучит в парламенте. Но даже те сведения, которые есть, дают понять, что правительство справилось с непростой задачей в условиях очень ограниченных ресурсов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что выполнение бюджета-2010 позволило решить не только текущие проблемы, но и заложить основы для долгосрочного роста.

По словам премьера, итоги выполнения бюджета в прошлом году положительно оценены миссией Международного валютного фонда.

«Руководитель миссии также заявил, что считает успешным реализацию меморандума с МВФ в 2010 году. Наши переговоры завершились на очень оптимистичной ноте», - отметил глава правительства.