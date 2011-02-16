Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9580/7,9620 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9580/7,9620 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2716/0,2719, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7810/10,7885. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3556/1,3558 (вторник – 1,3509/1,3511).

Во вторник, 15 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.