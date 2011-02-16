МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша через две недели

Международный валютный фонд прогнозирует рассмотрение вопроса о выделении Украине очередного транша в 1,6 млрд. долларов через две недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР сегодня в Киеве в ходе саммита Института Адама Смита «Недвижимость и строительство в Украине».

По его словам, вчера завершила работу миссия МВФ в Украине, которая рассматривала вопрос выделения стране очередного транша.

«Обсуждение неурегулированных вопросов займет две недели, и в результате можно будет выйти в исполнительный комитет с предложением открыть транш», - сказал М.АЛЬЕР.

При этом глава представительства МВФ в Украине отметил, что для восстановления украинской экономики от последствий кризиса необходимо решить вопрос с проблемными банковскими кредитами, направить усилия на увеличение защиты прав кредиторов.

В тоже время, он считает, что еще одним важным вопросом, которому следует уделить внимание, является деловая среда. В частности, по мнению М.АЛЬЕРА, негативное влияние на деловую среду в Украине оказывают новое налоговое законодательство, таможенные процедуры, а также непрозрачное распределение квот в сельском хозяйстве. Среди позитивных моментов М.АЛЬЕР отметил восстановление ликвидности и усиление капитализации банковской системы, а также возвращение банковских депозитов к докризисному уровню.

Как сообщал УНИАН, с 1 по 11 февраля в Украине с визитом находилась миссия Международного валютного фонда для проведения переговоров о втором пересмотре выполнения программы в рамках договора stand-by.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Средства могут поступить в Украину после начала проведения пенсионной реформы.