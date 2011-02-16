Эксперт: сегодня ценовым диапазоном для пары евро/доллар останется уровень 1,3400-1,3550

На мировых торгах в среду, 16 февраля, ценовым диапазоном для пары евро/доллар, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, по-прежнему будет 1,3400-1,3550, для пары фунт/доллар – 1,6050-1,6200, в паре с иеной доллар продолжит движение в рамках 83,00-84,00.

Как отмечают аналитики, в среду участники рынка будут в первую очередь ждать публикации протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 25-26 января. Кроме того, стоит обратить внимание на данные об уровне безработицы в Великобритании, индексе цен производителей США, а также индексе закупочных цен производителей Новой Зеландии.