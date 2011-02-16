В Польше в январе инфляция выросла до 3,8%

Варшава.В Польше в январе 2011 г. неожиданно резко ускорился рост потребительских цен до 3,8% с 3,1% в конце прошлого года, сообщает государственный комитет статистики (GUS).

В месячном выражении цены выросли на 1,2%.

Аналитики прогнозировали годовой рост на уровне 3,4%, а месячный – 0,8%.

По данным статистики, больше всего в прошлом месяце в Польше подорожали жилищно-коммунальные услуги, транспорт и продукты питания.

Традиционно для сезона распродаж подешевели одежда и обувь, а также услуги связи.

Как сообщал УНИАН, рост инфляции в Польше в декабре 2010 г. ускорился до 3,1% с 2,7% в ноябре.

Справка УНИАН. В 2010 году Нацбанк Польши ставил целью удерживать годовую инфляцию в рамках 2,5%.

В 2009 году темп роста потребительских цен в Польше снизился до 3,5% после на 4,2% в 2008 году и 2,5% в 2007 году.