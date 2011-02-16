В феврале рост цен приостановится - Минэкономразвития
15:01, 16 февраля 2011Финансы
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Министерство экономического развития и торговли прогнозирует, что в феврале т.г. уровень инфляции в Украине будет значительно ниже январского показателя в 1%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель министра Минэкономразвития Вадим КОПЫЛОВ.
«Сегодня есть тенденция по приостановлению роста цен… Я думаю, что в феврале мы будем иметь инфляцию гораздо ниже январской», - сказал В.КОПЫЛОВ.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%, в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года – 8,2%.
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