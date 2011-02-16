Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9590-7,9625 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9580/7,9620, к 12:00 сузился спрэд - 7,9590/7,9615. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9590/7,9625 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2716/0,2719, к 12:00 цены повысились - 0,2719/0,2720. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3015 (+0,0290).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3556/1,3558, а к 15:00 упали до 1,3502/1,3504.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7810/10,7885, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7775/10,7870. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли дневного минимума - 10,7465/10,7570.