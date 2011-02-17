Цена золота в среду достигла 4-недельного максимума. Инфляция в мире ускоряется...

Цена золота на торгах в среду, 16 февраля, колебалась у четырехнедельного максимума на фоне ожиданий инвесторов, что Китай предпримет меры по охлаждению экономики на фоне ускоряющейся мировой инфляции.

Так, апрельский фьючерс на золото по итогам торгов в среду на бирже Comex в Нью-Йорке подорожал на 0,3% - до 1378,5 доллара за тройскую унцию, что является максимальной ценой с 19 января, передает Bloomberg.

Рост потребительских цен в Китае в январе составил 4,9% - это превзошло целевой показатель правительства на четыре месяца. Ранее также были опубликованы данные об инфляции в Великобритании в прошлом месяце, достигшей максимума более чем за два года.

За 2010 год золото подорожало на 30%. Рост стоимости металла был зафиксирован десятый год подряд, что стало самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года.